شرطة أبوظبي تكرم نزلاء خريجي «سوق العمل»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي خريجي الدفعة 25 لبرنامج سوق العمل التابع لكليات التقنية العليا، وعددهم 20 نزيلاً بعد تأهيلهم ضمن البرامج التأهيلية والتدريبية التي تقدمها المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد فيصل عيسى الحمادي مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن برنامج سوق العمل يسهم بدور ريادي في تأهيل النزلاء ودمج الخريجين في المجتمع من خلال بداية حياة جديدة ينطلقون منها إلى سوق العمل عقب انتهاء فترة العقوبة، متسلحين بشهادات خبرة ودورات تدريبية تؤهلهم لافتتاح المشاريع الخاصة أو الانخراط في المجتمع كأفراد منتجين ومفيدين للأسرة والمجتمع.

وأشار المقدم حمد سيف خرباش الساعدي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الوثبة، إلى أن الحفل التكريمي السنوي للخريجين في البرنامج والمتفوقين في البرامج التدريبية الأخرى يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتحقيق هدفها الاستراتيجي في رعاية وتأهيل النزلاء بهدف توفير الأدوات اللازمة لمساعدتهم للحصول على وظيفة بعد الإفراج عنهم وضمان اندماجهم في المجتمع.

ويمنح برنامج سوق العمل التدريبي الأكاديمي بعد اجتيازه خلال عامين النزلاء من الخريجين شهادة إنجاز، وشهادة حسن سيرة وسلوك من شرطة أبوظبي، وتتم متابعة فرص توظيفهم بعد الإفراج عنهم، وأسهم بدور كبير في تخفيض نسبة العودة لدى النزلاء بمقدار الضعف مقارنة بين النزلاء الآخرين.