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شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في «أجيال الرابع»

شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في «أجيال الرابع»
21 نوفمبر 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد) 

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اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشاركتها في مهرجان أجيال الرابع، الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي في حديقة الموافجة، بتنظيم من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.
وجاءت المشاركة بتنظيم من إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وأكاديمية العلوم الشرطية، وإدارة شرطة المنافذ والمطارات، وفريق شرطة الشارقة للأعمال المسرحية، وحرصاً على التواجد في مختلف المحافل الاجتماعية التي تضمن التواصل مع كافة أفراد المجتمع، وتوطيد العلاقة فيما بينهم، كما جاءت بهدف الدمج بين فئات كبار السن، والجيل الناشئ من خلال نقل معارف وخبرات كبار السن إلى الجيل الناشئ.
وتضمنت منصة الشرطة المجتمعية العديد من الفعاليات على مدار أربعة أيام منها، عروض للكلاب البوليسية «K9» إلى جانب تنظيم الأنشطة التوعوية والثقافية كورش التوعية للأطفال، وورش الإسعافات الأولية للأطفال وأولياء الأمور، إلى جانب تعريف زوار المهرجان بدور الشرطة المجتمعية تجاه المجتمع الهادف إلى تعزيز جودة الحياة لهم.

الشارقة
شرطة الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
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