«الشرطة السياحية» تسعد زوار حتا

دبي (الاتحاد)

أكملت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مُمثلة في إدارة الشرطة السياحية، استعداداتها للموسم السياحي في منطقة حتا، عبر وضع استراتيجية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، في ظل أجواء هادئة تهدف إلى التواصل مع السياح وخلق إحساس بالأمن والاطمئنان لديهم.

وتأتي الاستعدادات للموسم الشتوي في حتا بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمتابعة من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وقال العميد خلفان عبيد الجلاف المهيري مدير إدارة الشرطة السياحية: «نسعى إلى تفعيل دور إدارة الشرطة السياحية في منطقة حتا، بالتعاون مع مركز شرطة حتا وشركائنا في القطاع السياحي، وتقديم الدعم اللازم للسياح سواءً في الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية، حيث تُعد منطقة حتا واحدة من الوجهات السياحية المُفضلة للسياح في إمارة دبي على مدار العام، وذلك لما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي وطبيعة متفردة، مما يعزز موقعها كمركز لجذب السياح».

وأضاف أن «فريق إدارة الشرطة السياحية نفذ زيارات للفنادق والمنتجعات والقطاعات الترفيهية وتم عقد اجتماعات مع شركائنا بالقطاع السياحي لوضع خطة لإطلاق المبادرات والفعاليات المجتمعية خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات توعوية لموظفي المنتجعات والفنادق بمنطقة حتا بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة، من خلال برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية، والذي انطلقت منه العديد من المحاضرات لموظفي الفنادق والمنتجعات على مستوى إمارة دبي، للتوعية بسبل التعامل وتقديم المساعدة للسياح والزوار في الإمارة وإرشادهم لخدمات شرطة دبي الذكية، وهو ما يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتوفير بيئة سياحية آمنة».