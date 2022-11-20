شراكة بين «إسعاد» و«داركوف للعلاج التأهيلي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة داركوف الطبية» الحاصلة على جائزة المصحات الأوروبية لعام 2022 عن فئة العلاج الروبوتي للابتكار، والواقعة في جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، عن توقيع اتفاقية شراكة بينهما، تنضم بموجبها المجموعة إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، مقدمةً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً بنسبة 20% على كل برامجها العلاجية وخدماتها الطبية والسياحية التي تقدمها المجموعة بفرعيها في التشيك وسلوفاكيا.

ويمتد الاتفاق بين الطرفين لعام كامل قابل للتجديد، تصبح من خلاله «مجموعة داركوف الطبية» ضمن العروض الصحية التي يقدمها برنامج «إسعاد» لحاملي البطاقة وأسرهم، حيث تلتزم المجموعة بتقديم الخصم المتفق عليه وبالمقابل يقوم مركز بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن عروض المجموعة الطبية في الموقع الإلكتروني

https://esaad.dubaipolice.gov.ae، والتطبيق الذكي لإسعاد، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال العروض عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي البطاقة.

يذكر أن مجموعة داركوف بفرعيها تتميز بالطبيعة الساحرة المحيطة والعلاج بالمياه المعدنية التي تعتبر من أشهر ما تتميز به تلك المناطق، بالإضافة إلى ذلك تعتمد المجموعة على أحدث الروبوتات والآلات التي تم تطويرها بالتعاون مع أشهر الجامعات ومراكز الأبحاث لتوفير أساليب علاجية تعتمد على الطبيعة والتكنولوجيا في نفس الوقت لخلق فرص أكبر للشفاء والتعافي.

كما تقدم المجموعة باقة متنوعة من البرامج العلاجية كبرنامج تخفيف الوزن، وبرنامج إعادة التأهيل الحركي للأطفال، وبرنامج مرضى القلب، وبرنامج مرضى السكري، مع توفير جوٍّ عربي بامتياز، حيث لديهم طبيب عربي وموظفون عرب، بالإضافة إلى وجود غرفة صلاة وباقة متنوعة من الأطعمة الحلال.