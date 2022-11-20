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«بصمة مخدر» يفوز بجائزة «الأفكار البريطانية»

شرطة الشارقة تفوز بجائزة الأفكار البريطانية
21 نوفمبر 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد)

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 فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الثاني في جائزة الأفكار البريطانية 2022، عن فئة «الصحة والسلامة»، بمشروعها الابتكاري «بصمة مخدر» الحائز على الملكية الفكرية، والذي يسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها وترويجها، بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة.
وتوج بهذه الجائزة، في حفل جوائز الأفكار البريطانية، العقيد خبير ناجي الحمادي، والملازم أول سالم الخيال، والخبير الدكتور تاج السر عباس من المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.
وقال العقيد مهندس خبير عادل المازمي، رئيس المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، إن الفوز بهذه الجائزة المهمة والنوعية، يأتي تأكيداً لريادة شرطة الشارقة عالمياً في تعزيز تنافسيتها في المجال الابتكاري، في ظل المنافسة القوية من مختلف المؤسسات والجهات المحلية والعالمية المشاركة، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق هو ثمرة جهود بذلتها شرطة الشارقة، ليكون التميز نهجاً مؤسسياً يقوم عليه العمل الشرطي بها.

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