محمد بن راشد يهنئ قطر بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم
محمد بن راشد يهنئ قطر بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم
20 نوفمبر 2022 20:53
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم.
وقال الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر «تويتر»: «محمد بن راشد يعرب عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم، والذي يعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق التوفيق والتقدّم والازدهار».