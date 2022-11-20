الإثنين 21 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يحضر في الدوحة افتتاح بطولة كأس العالم 2022

محمد بن راشد يحضر في الدوحة افتتاح بطولة كأس العالم 2022
20 نوفمبر 2022 18:51

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.. حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي أُقيم مساء اليوم «الأحد» على ملعب استاد البيت في الدوحة، بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وعدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول ورؤساء الوفود.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهنئة شعب الإمارات وقيادتها الرشيدة لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً بالانطلاقة الناجحة لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي يُعد نجاحه إنجازاً للمنطقة العربية عامةً، وإضافة خليجية مهمة للمشهد الرياضي العالمي، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها الشقيق كل التوفيق والتقدّم والازدهار.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الدوحة وحضور افتتاح بطولة كأس العالم، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفي إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين والروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو ولي عهد دبي، قد وصل إلى الدوحة، مساء اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب صاحب السمو أمير قطر، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء.

محمد بن راشد: لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا مع الحدث الأهم عالمياً
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «شهدت حفل افتتاح كأس العالم.. لحظات تاريخية تعيشها منطقتنا مع الحدث الأهم عالمياً.. الدوحة ستكون عاصمة الرياضة العالمية لمدة شهر من اليوم .. حفظها الله … ووفق شعبها وقيادتها لكل نجاح وسداد».

أخبار ذات صلة
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد تنطلق 24 نوفمبر وتختتم 3 ديسمبر
المصدر: وام
قطر
الإمارات
محمد بن راشد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©