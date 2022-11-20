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كلية التربية في جامعة العين تحصل على الاعتماد الدولي

كلية التربية في جامعة العين تحصل على الاعتماد الدولي
20 نوفمبر 2022 18:41

حصلت كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة العين على الاعتماد الدولي من (مجلس الاعتماد في إعداد المعلمين «CAEP») في الولايات المتحدة الأميركية، لكل من برنامجي (بكالوريوس التربية في التربية الخاصة) و(دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس).

وقد جاء هذا الإنجاز بجدارة بعد سنوات من العمل والجهد المبذول من كافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي (رئيس الجامعة) أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي كان من أهم الأهداف الاستراتيجية للكلية التي سعت للحصول عليه، من خلال التزام الكلية بالمعايير الأكاديمية العالمية للارتقاء بمستوى برامجها الأكاديمية وتحقيق الأهداف المنشودة لتقديم تعليم ذي جودة عالية، وتخريج معلمين متميزين ذوي كفاءة.

وأشار الدكتور نزيه خداج ملاط (نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتمادات وضمان الجودة)، حرص جامعة العين على تجديد الاعتمادات المحلية والدولية لبرامجها بشكل دوري، وسعيها المستمر للحصول على اعتمادات جديدة، مما يعزز من مكانة الجامعة ويضعها في مصاف الجامعات المتقدمة التي تقدم كليات وبرامج ذات مواصفات عالمية وجودة عالية.

بدوره أكد الدكتور عماد الغزو (عميد الكلية)، حرص الكلية على تقديم أفضل البرامج التعليمية لطلبتها بما يتناسب مع سوق العمل، وتعزيز البرامج بالحصول على الاعتمادات الدولية، مما يعزز شهادتهم الجامعية ويكفل لهم الحصول على فرص عمل مناسبة.

يذكر أن كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية تطرح 6 برامج في درجة البكالوريوس (التربية الخاصة، علم النفس التطبيقي، علم الاجتماع التطبيقي، اللغة العربية وآدابها، الدراسات الإسلامية، اللغة الإنجليزية والترجمة) وبرنامجين في الماجستير (مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، ومناهج التربية الإسلامية وطرائق تدريسها)، إضافة إلى برنامج (دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس).


 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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