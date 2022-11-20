شرطة أبوظبي تحتفي "باليوم العالمي للطفل"

احتفلت شرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام بمشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن اهتمامها المستمر بدعم فئة الأطفال ، وتوفير كل السبل التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وحمايتهم من المخاطر.
ونفذ قطاع الأمن الجنائي ممثلا بمديرية شرطة العين ومديرية شرطة المناطق الخارجية وادارة التحقيق والبحث الجنائي (العين - المناطق الخارجية) فعاليات منوعه للأطفال شملت في أبوظبي زيارة قسم جرائم الاعتداء على الأطفال، لعنبر الأطفال بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك.
وتضمنت الزيارة توزيع الهدايا الرمزية على الأطفال وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية ركزت حول حماية أنفسهم و التصرف في حال تعرضهم لأي مكروه، وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر الطريق والشوارع وعدم اللعب بالدراجات او السكوترات في الشوارع المزدحمة ، و تقديم بعض النصائح للوالدين بالاهتمام بأطفالهم ومراقبتهم عند استخدامهم للكمبيوتر أو الايباد وعدم السماح لأبنائهم بمحادثه الغرباء للحفاظ عليهم من مخاطر وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت.
وأشادت الدكتورة منى الشحي، استشارية جراحة الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك بمشاركة شرطة أبوظبي المتميزة متمثلة بإدارة مرور المناطق الخارجية ، والاحتفال مع المرضى المنومين وأسرهم.
وفي العين نفذ قسم العلاقات العامة بمديرية شرطة العين، وإدارة التحقيق والبحث الجنائي فعاليات متنوعة للأطفال بمشاركة طلبة المدارس من مدرسة الجنائن وتضمنت مسابقات للأطفال وأسئلة متنوعة في أجواء من البهجة والسعادة في منطقة الالعاب بمركز الجيمي مول التجاري.
وعززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الوقاية والسلامة في المجتمع ضمن مشاركتها بمركز الجيمي مول التجاري في إطار مبادرة "ماقصرتوا" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.
وتعرف طلاب مدرسة الجنائن في العين من الهيئة على دورية الإطفائي الصغير، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة العامة باستخدام الابتكار والإبداع وتعليمهم المهارات وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية تجنب المخاطر وعقد ورشة عمل للتعريف باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق، وكيفية التصدي لها وتأكيد أهمية دور الإسعافات الأولية.
وفي منطقة الظفرة وزع فرع العلاقات العامة بإدارة مرور منطقة الظفرة التابعة لمديرية المرور والدوريات هدايا رمزية للأطفال بمدرسة المرفأ "روضة حلقة أولى" .