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عشاق كأس العالم على موعد مع تجربة مليئة بالحماس في مهرجان الشيخ زايد

عشاق كأس العالم على موعد مع تجربة مليئة بالحماس في مهرجان الشيخ زايد
20 نوفمبر 2022 12:56

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد أنه تزامناً مع فعاليات "كأس العالم 2022" -الحدث الرياضي العالمي الذي ينتظره الجميع من كافة أنحاء العالم- سيوفر المهرجان العديد من الشاشات المخصصة لعرض المباريات بشكل منتظم بحيث تتوزع الشاشات في كافة أرجاء المهرجان.

وستمنح هذه الشاشات زوار مهرجان الشيخ زايد ومحبي كرة القدم، الفرصة لمشاهدة المباريات يومياً من الساعة من 4 عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى الساعة الواحدة صباحاً خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

وسيتمكن عشاق الكرة المستديرة من تشجيع فرقهم المفضلة وسط أجواء المهرجان الرائعة حيث يبدأ بث المباريات بدءاً من 20 نوفبمر ولغاية 18 ديسمبر 2022 ليمثل المهرجان وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور كرة القدم من أنحاء العالم.

وإضافة إلى توفير المهرجان لأساليب جديدة للمشجعين للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم، فيمكنهم قبل المباريات وبعدها الاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عدداً من أفضل الفعاليات الرياضية والترفيهية، والاطلاع على الثقافة المحلية، وتذوق العديد من أصناف المأكولات، وممارسة الألعاب، فضلاً عن استكشاف نمط حياة مختلف ضمن مساحة مفعمة بالأجواء الاحتفالية.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أن المشجعين لكرة القدم سيمضون أوقاتاً استثنائية مع الكثير من الأنشطة والعروض المميزة، بما فيها مشاهدة مباريات البطولة في بث مباشر على شاشات عرض موزعة في أنحاء المهرجان، إضافة إلى إطلالة ساحرة على فعاليات المهرجان والاستمتاع بأجواء مناخية رائعة في الهواء الطلق.

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المصدر: وام
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