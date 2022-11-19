الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

لجنة الاستشارات السياسية الإماراتية الفنلندية تبحث تعزيز العلاقات

لانا نسيبة مترئسة الاجتماع (وام)
20 نوفمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
فيرستابن بطل جائزة أبوظبي لـ «الفورمولا-1»
«ياس هيت» يصعد منصة التتويج للمرة الثانية

 عقدت لجنة الاستشارات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا اجتماعها الأول «الخميس» الماضي في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. 
وترأس الاجتماع من جانب الدولة معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، ومن الجانب الفنلندي، كاي سور، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسة الخارجية والأمنية.
واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا فرص تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يتضمن مجالات التنمية الاقتصادية، والتكنولوجيا، وتغير المناخ، والسلام الدولي، والوساطة. واتفق الطرفان على خطوات محددة من شأنها تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بما يشمل سبل تعميق العلاقات التجارية، وتعزيز ريادة الأعمال.
وأكد الجانبان التزامهما المشترك تجاه التصدي لتحديات تغير المناخ وتعزيز الأمن المناخي، وناقشا مبادرات ملموسة للتعاون بشأن تلك القضايا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في دورته الـ28 (COP28) والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال عام 2023 في مدينة إكسبو دبي.
واستعرضت اللجنة الوضع السياسي العالمي، بما في ذلك آخر التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وأعرب الجانبان عن التزامهما المشترك بالحل السلمي للنزاعات، والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الإقليمية والدولية في هذا الصدد.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية نتائج مشاوراتها الملموسة والقابلة للتنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المتفق عليها من خلال عملية مراجعة مستمرة.
الجدير بالذكر أن إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وفنلندا ارتفع بنسبة 9,5 في المئة بين عامي 2020 و2021، إذ يبلغ حالياً 274,7 مليون دولار أميركي. وتقيم دولة الإمارات علاقات دبلوماسية مع فنلندا منذ عام 1975.

أبوظبي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
فنلندا
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©