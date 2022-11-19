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طقس صحو اليوم

طقس صحو اليوم
20 نوفمبر 2022 02:19

أبوظبي (وام)

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"الأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية وقد تكون ممطرة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية/ 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 16:56والجزر الثاني عند الساعة 04:22.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:50والمد الثاني عند الساعة 07:02 والجزر الأول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

المركز الوطني للأرصاد
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