الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي يكرم 245 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا

محمد الشرقي في صورة جماعية مع الخريجين (وام)
20 نوفمبر 2022 02:19

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دور المرحلة الجامعية في تأهيل الشباب، ورفع الوعي الثقافي والتفكير الإبداعي لديهم، مما يمكنهم من استشراف المستقبل، والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن ومواصلة بناء نهضته في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال تكريم سموه، لـ245 خريجاً وخريجة على مستوى فرعي كليات التقنية العليا بالفجيرة من دفعة «رهان المستقبل» من مختلف التخصصات العلمية، على مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب بإمارة الفجيرة. حضر الحفل، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومعالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية بالفجيرة. وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، الخريجين وذويهم، على إنجازهم الأكاديمي واجتيازهم مرحلة التعليم الجامعي بنجاح.

أخبار ذات صلة
«عالمية» بناء الأجسام تتوج الأبطال في الفجيرة
محمد الشرقي يتوج الفائزين في سباق بنك الفجيرة للجري

.. ويستقبل المشاركين في «الفجيرة الدولي للفلسفة»
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الأهمية التي تتبوأها الفلسفة ضمن المعارف الإنسانية الرفيعة، ودورها المحوري في اكتشاف قيم الوجود الإنساني والمجتمعي والنهوض بها نحو الأفضل. جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، الضيوف والمشاركين في مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة الذي تقام أعماله تحت رعاية سموه في فندق ومنتجع البحر بالإمارة بعنوان «الفلسفة والراهن». وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه للحركة الفكرية ومشاريعها التنموية التي تخدم مستقبل الإنسان في دولة الإمارات والعالم، وتسهم في التعريف بالجوانب الاجتماعية والمعرفية في المجتمعات الإنسانية كافة.  

محمد الشرقي
الفجيرة
كليات التقنية العليا
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©