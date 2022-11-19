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«خليفة للنخيل» شريك استراتيجي لـ«أبوظبي الثامن للتمور 2022»

«خليفة للنخيل» شريك استراتيجي لـ«أبوظبي الثامن للتمور 2022»
20 نوفمبر 2022 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تفاهم بين «خليفة الدولية لنخيل التمر» و«أدنيك»

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مع شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة «أدنيك»، مذكرة تفاهم تكون بموجبها الجائزة شريكاً استراتيجياً لمعرض أبوظبي للأغذية الذي يُقام برعايةٍ كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في الفترة من 6 ولغاية 8 ديسمبر المقبل.
وتنظم مجموعة أدنيك الدورة الأولى من معرض أبوظبي للأغذية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كما ستقوم بتنظيم مهرجان الإمارات الدولي العاشر لنخيل التمر في مدينة العين، خلال شهر نوفمبر 2023، ومعرض أبوظبي للتمور بدورته الثامنة في ديسمبر 2022.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، المستشار الزراعي في ديوان الرئاسة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك في هذا الحدث منذ البداية، الذي يوفر للشركات العالمية منصة مثالية لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الأغذية».
ومن جانبه، قال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز المنظومة الغذائية في دولة الإمارات، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم».

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
أدنيك
منصور بن زايد
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