الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

8 أيام وينطلق المستكشف راشد

8 أيام وينطلق المستكشف راشد
20 نوفمبر 2022 02:19

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق المستكشف راشد بعد ٨ أيام في أول مهمة عربية إلى القمر، في تمام الساعة 3:46 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات، إلا أن التاريخ والتوقيت لا يزالان قابلين للتغيير، تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ في حالة الطقس أو أية أحوال أخرى.
وسيهبط المستكشف راشد في موقع فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس أو ما يعرف بـ«بحر البرد»، الواقعة أقصى شمال القمر التي اختيرت حفاظاً على المرونة أثناء إنجاز عمليات المهمة، وتتمثل أهمية مهمة المتكشف راشد في أنه يسهم في بناء وجود بشري مستدام على سطح القمر، واختبار تقنيات جديدة على سطح القمر الذي يمتاز ببيئة أقسى من بيئة المريخ وبقربه من كوكب الأرض، كما تسهم المهمة في الإجابة عن أسئلة علمية متعلقة بتشكل كل من النظام الشمسي وكوكب الأرض.
وتعمل العديد من الفرق المسؤولة عن المستكشف للتأكد من كفاءة أنظمته، وتشمل الفرق المتخصصين في بناء الهيكل الهندسي للمستكشف، والمسؤولين عن الاتصالات، وإدارة الهندسة والمخاطر، والأنظمة الحرارية والتصوير، والأداء الميكانيكي والحركي، وصولاً لأنظمة الكمبيوتر والحرارة، ولكل هذه المفاصل فريق معني بكل تفاصيلها، وذلك في إطار عمل تكاملي، يدعمه فريق العمليات الموجود في المحطة الأرضية، وهو المسؤول عن الإطلاق، ومتابعة الوصول الآمن لسطح القمر، وبدء المهمة العلمية، وحتى الانتهاء منها بنجاح.
وبعد انطلاق الصاروخ «سبيس إكس» بنحو ساعة، ستبدأ رحلة المستكشف نحو سطح القمر، والتي ستستمر ما بين 4 و5 شهور، حيث سيكون المستكشف في مكان معزول داخل مركبة الهبوط، يضمن عدم تعرضه لأي مخاطر، خاصة بعد الدخول في منطقة انعدام الجاذبية، وتغير درجات الحرارة، وغيرها من العوامل التي تحيط ببيئة الفضاء الخارجي.

أخبار ذات صلة
الشعفار جميرا يعسكر في طاجيكستان
محمد بن راشد يهنئ قطر بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم

مراحل التصنيع
استغرقت مراحل تصنيع المستكشف راشد، نحو عامين ونصف عام، حيث تم تصميم نحو 4 نماذج، وصولاً للنموذج النهائي للمستكشف، وذلك بالتعاون مع شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية «آي سبيس» التي تتولى تقديم خدمات توصيل الحمولة والمعدات الخاصة بالمشروع، وتتميز أجهزة المستكشف بأنها متطورة وحديثة، وتتيح توفير بيانات جديدة من نوعها.
 وتتميز أيضاً بعدد من المزايا والمواصفات التقنية عالية الجودة والكفاءة، كما أنه مزود بكاميرات ثلاثية الأبعاد، ونظام تعليق وأنظمة استشعار واتصال متطورة، وهيكل خارجي وألواح شمسية لتزويده بالطاقة، ويضم 4 كاميرات تتحرك عمودياً وأفقياً، تشمل كاميرتين أساسيتين، وكاميرا المجهر، وكاميرا التصوير الحراري، إضافة إلى أجهزة استشعار وأنظمة مجهزة لتحليل خصائص التربة والغبار، والنشاطات الإشعاعية والكهربائية والصخور على سطح القمر، فضلاً عن نظام لتعزيز كفاءة التصاق عجلات المستكشف بسطح القمر، وتسهيل عملية تخطي الحواجز الطبيعية، فيما يتمتع بهيكل متين لحماية الأجهزة والمحركات من تغير درجات الحرارة.

المستكشف راشد
الإمارات
القمر
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©