الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق مبادرة مصرية - إماراتية لأصحاب الهمم وأسرهم

إطلاق مبادرة مصرية - إماراتية لأصحاب الهمم وأسرهم
20 نوفمبر 2022 02:19

القاهرة (وام)

أعلن أمس بالقاهرة، إطلاق مبادرة مصرية - إماراتية لأصحاب الهمم وأسرهم لتجميع المخلفات البلاستيكية بمراكز التخاطب المعاد تأهيليها في جميع المحافظات، والتبرع بقيمة التجميع لإعادة التدوير لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات إشراك أصحاب الهمم وتوعيتهم بالحفاظ على البيئة، والسعي لإحداث تأثير اقتصادي إيجابي، ونشر التوعية البيئية بينهم وبين أفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية.
ولفت البيان إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار التطور الكبير والنوعي الذي تشهده العلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات والعمل على تكثيف التعاون المشترك لصالح أصحاب الهمم وأسرهم، والتعاون في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والمشغولات اليدوية والتشغيل والتوظيف، ونقل الخبرة والتجربة لبرنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
وتعد المبادرة حملة توعية إلى جانب تجميع وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بمشاركة أصحاب الهمم وأسرهم من منتسبي وكوادر مراكز التخاطب التي جرت إعادة تأهيليها في المحافظات المصرية ضمن برنامج «جسور الأمل» الذي يهدف إلى تطوير 68 مركزاً على مدى ثلاثة أعوام في قرى مصرية بدعم «القابضة» (ADQ).
وتهدف المبادرة إلى تقديم مثال فريد من قبل أصحاب الهمم الذين تعاونوا لحماية البيئة والتوعية بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري بالمناطق المشاركة وحمايتها من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن إشراك مختلف فئات المجتمع، من خلال تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتحقيق التزام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وحملة الشباب المصري من أجل المناخ بتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على ما تقدمه لمصر، تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين. وأشاد بجهود مؤسسة زايد العليا لدعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، والتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة لإنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب على مستوى القطر المصري ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
وثمن صبحي التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وقدم الشكر لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون وتلك المبادرات الهادفة التي تجمع ذوي القدرات والهمم بالدولتين، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.
وأكد اهتمام مصر بدمج ذوي القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمهم وتلبية رغباتهم ودمجهم بالمجتمع، لافتاً إلى أن ذوي القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي، ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات. أسفرت الحملة عن بيع المخلفات التي جرى تجميعها على مدى شهرين من خلال 48 مركزاً للتخاطب من مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، بمشاركة إحدى الشركات المصرية المتخصصة، بإعادة تدوير النفايات بمبلغ 14 ألف جنية مصري تم التبرع به لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

أخبار ذات صلة
الشعفار جميرا يعسكر في طاجيكستان
محمد بن راشد يهنئ قطر بالانطلاقة الناجحة لكأس العالم

الحفاظ على البيئة
قال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن تنفيذ المبادرة يأتي من أجل الحفاظ على البيئة، ونقل المبادرات التي أطلقتها المؤسسة ضمن النحلة الخضراء إلى الجانب المصري، لاسيما وأن المؤسسة تعتبر مراكز التخاطب التي جرت إعادة تأهيليها في المحافظات المصرية، ضمن برنامج «جسور الأمل»، شريكاً رئيسياً مع مراكز الرعاية والتأهيل بالمؤسسة.
وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحرص على غرس قيم ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن البيئة المستدامة، ويسير على دربه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأعرب عن تقدير مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لجهود وزارة الشباب والرياضة المصرية، ورحب بتقديم خبرات مؤسسة زايد العليا وكوادرها الوظيفية إلى الجميع والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب الأنشطة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم؛ بهدف تأهيلهم للاندماج بمجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة مشاركة في بناء المجتمع.

مصر
القاهرة
أصحاب الهمم
الإمارات
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©