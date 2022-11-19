«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك بأسبوع الحوادث والإصابات

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في فعالية أسبوع الحوادث والإصابات والتي أُقيمت بمدينة شخبوط الطبية؛ بهدف تعزيز الوعي الوقائي للحضور من خلال ترسيخ مفهوم الوقاية والسلامة كأسلوب حياة. وعقدت «الهيئة» محاضرات توعية استعرضت الإجراءات الصحيحة للإسعافات الأولية في حالات الاختناق داخل المنزل التي يمكن أن تحدث في الغالب للأطفال، وذلك من خلال الضغط على البطن، وكذلك حالات النزيف التي تستدعي التدخل بشكل سريع منعاً لتزايد نزف الدم.

وقدمت شرحاً مفصلاً حول أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، وتعريف الحضور بالإجراءات الواجب اتباعها في حال وقوع حريق، كذلك تعريفهم بأنواع الطفايات وكيفية استخدامها لمكافحة الحريق عن طريق جهاز المحاكاة لمكافحة وإطفاء الحريق.

وعرضت الدراجة الصحراوية التي تجمع بين خصائص الإنقاذ والإطفاء والتدخل السريع، بالإضافة إلى سيارة الإسعاف المطورة والمزودة بأفضل التجهيزات والمعدات الإسعافية، وتم عمل مسابقات وفقرات تفاعلية للحضور، بالإضافة إلى توزيع جوائز وهدايا ومنشورات توعية.