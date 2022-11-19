شرطة دبي تنظم رحلة لموظفي «إسعاد المجتمع»

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رحلة بحرية لموظفيها وذلك في إطار المبادرات العديدة التي تنفذها لإسعاد المجتمع سنوياً، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ونائبه العميد الدكتور أحمد محمد السعدي.

وقال العميد علي المنصوري إن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بسعادة موظفيها وترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية لديهم في بيئة العمل، ومن هذا المنطلق تحرص الإدارة العامة لإسعاد المجتمع على إطلاق مبادرات ومشاريع ترفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي.