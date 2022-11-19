سوق المزارعين بالوثبة أسعار في متناول الجميع

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهد سوق المزارعين في الوثبة الذي تشرف عليه شركة «سلال»، خلال الأسبوع الثالث عقب الإعلان الرسمي عن افتتاحه، إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بتجربة تسوق المنتجات الزراعية المحلية الطازجة التي ينتجها مزارعو إمارة أبوظبي من الخضراوات بمختلف أصنافها.

وعبر متسوقون عن رضاهم وإعجابهم بمستوى وجودة المنتجات الطازجة، التي تباع بأسعار في متناول الجميع.

أكد ناصر راشد الزعابي (مزارع)، أن السوق ممتاز وأتاح للمزارعين فرصة لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة ومنافسة في نفس الوقت، كما يعد فرصة للمستهلكين من مواطنين ومقيمين للتعرف على ما تنتجه المزارع المحلية من خضروات وفواكه طازجة خالية من المواد الحافظة والمبيدات، إذ أن منتجاتنا الزراعية تخضع لإشراف هيئة الزراعة والسلامة الغذائية وبالتالي فهي آمنة ومراقبة وطازجة، وليس لها مثيل في الأسواق ودائماً يكون المنتج المحلي مرغوباً فيه إذ أن المنتج المنافس عادة ما يحتاج إلى وضع مواد حافظة ويحتاج إلى نقل وتكاليف وبالتالي يرتفع سعره، كما أنه لا يوازي قيمة وأمان المنتجات المحلية.. وتابع: نشكر حكومتنا على هذه المبادرة وتوفيرها لهذا السوق لتلبية الاحتياجات للمستهلكين، وهي مبادرة تصب في مصلحة المزارعين وتفتح الباب أمام المزارع لإنتاج أكثر بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وإعطاء الفرصة للمزارع لأن يسوق منتجاته للمستهلك بصورة جيدة، ونواة لأسواق جديدة..

من جانبه، قال خليفة المهيري: «إن السوق ممتاز ويلبي احتياجات المستهلكين من منتجات طازجة بمواصفات عالية وأسعار في متناول الجميع.. والمنتجات رائعة ونحن نحب الاعتماد على منتجاتنا الزراعية المحلية».

وقال علي عبدالله سالم: السوق قريب من المزارعين والمستهلكين وتتوفر فيه الخدمات والمنطقة كانت في حاجه إلى ذلك السوق.

وأكد المهندس محمد الكثيري، مدرب بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الفكرة عظيمة وتفتح منافذ لتسويق المنتجات المحلية، وخاصة منتجات أصحاب الهمم بالمؤسسة، حيث نقدم منتجات عضوية بسعر الجملة، تشمل العديد من المنتجات التي قام بإنتاجها أصحاب الهمم، بخلاف المنتجات الحيوانية، والسوق فرصة لتوفير وظائف لأصحاب الهمم وكذلك تسويق منتجات عضوية عالية الجودة، ولاحظنا إقبال الجمهور على التبضع من منتجاتنا، وأتواجد بهدف تدريب أبنائنا من أصحاب الهمم على البيع والتجارة، وفور إبلاغ المؤسسة بإمكانية بيع المنتجات بالسوق، تمت المبادرة واستثمار الفرصة حيث يعد السوق أول منفذ مباشر يتولى إدارته أصحاب الهمم.

ولفت إلى أن هناك شراكة استراتيجية بين شركة سلال والمؤسسة وهذا السوق إيجابي إلى حد كبير وفكرة أن يكون هناك منفذ بيع مباشر للجمهور، فرصة مهمة، إذ أن المعتاد عرض منتجاتنا في المتاجر الكبرى والمولات، والسوق فرصة لتسويق منتجات لأصحاب الهمم بنفس قيمة البيع للوسطاء أي بسعر الجملة.. هناك إقبال على المنتجات الزراعية العضوية التي يقوم عليها أصحاب الهمم.. وكل منتجاتنا عضوية تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية كالاجبان على سبيل المثال.

وأكد المهندس عبدالله المازمي، «مزارع»، أن السوق شهد إقبالاً من جانب المستهلكين، ونتوقع زيادة الإقبال خلال الفترة القادمة، نظراً للإعجاب الذي لاقته المعروضات الغذائية المتنوعة، وهي مبادرة تدعم المزارعين، بشكل عام، وقد لاحظنا إقبالا من جانب المواطنين والمقيمين، معرباً عن تفاؤله بافتتاح السوق، والذي يحتاج لدعم المجتمع وتحفيزه لضمان الاستدامة والمنافسة، مؤكداً أمان المنتج المحلي، ووجّه الشكر للحكومة الرشيدة على اهتمامها بالمزارعين وتقديم المساعدة لهم، وتقوية الروابط بين المزارع والمستهلك، ما يساعد المزارعين على تقديم منتجات عالية الجودة خالية من المواد الحافظة والمبيدات.

الإنتاج الزراعي

بتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتح السوق في الوثبة يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري، وذلك من أجل تشجيع وزيادة الإنتاج الزراعي في إمارة أبوظبي.

وتهدف مبادرة «سوق المزارعين» إلى تأمين قنوات للمنتجين المحليين في القطاع الزراعي، لتمكينهم من بيع مُنتجاتهم، وضمان استمراريتهم، ومواصلة نموّهم.

ويشترط السوق أنْ تكون المنتجات المعروضة طازجة وآمنة، بحيث يتم عرضها على المستهلكين في أقل من 24 ساعة من وقت قطفها وجمعها من مزارع العارضين.

ويعمل السوق في نهاية الأسبوع فقط، حيث يُفتح يوم الجمعة من الساعة 2 مساء إلى 10 مساء، فيما تكون ساعات العمل يومي السبت والأحد من 10 صباحاً إلى 10 مساء.