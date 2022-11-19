الأحد 20 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

1400 مشارك في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

خلال تفقد الاستعدادات للمسابقة (من المصدر)
20 نوفمبر 2022 02:18

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
إخماد حريق في مصنع للزيوت برأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة يستقبل مسؤوليْن أوروبيين

انتهت مؤخراً الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 بمشاركة 1400 متسابق من 52 دولة، بينهم 401 مواطن ومواطنة، ويشارك في المسابقة فئات سنية متفاوتة، حيث تشارك في المسابقة الخاصة بحفظ القرآن الكريم طفلة إماراتية من رأس الخيمة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأكبر متسابقة مواطنة من الإمارة نفسها تبلغ 77 سنة. 
وشهد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21، حيث اطلع على سير الاختبارات وآلية عمل لجان التحكيم، وتفقد قاعات الاختبارات ولجان الاستقبال والضيافة، واستمع إلى بعض المتسابقين.
وأشاد الشيخ صقر بن خالد بحسن التنظيم وبالمشاركة الواسعة والاهتمام بالمسابقات والجوائز القرآنية، لا سيما جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة المباركة التي أسسها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، لتكون منارة قرآنية مشرقة، والتي تستمر في العطاء والتألق عاماً بعد عام، بسبب ما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
رأس الخيمة
آخر الأخبار
ففل افتتاح مونديال 2022
الرياضي
بحضور زعماء العالم.. قطر تقص شريط افتتاح المونديال
اليوم 18:58
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
أرشيفية
عربي ودولي
جرحى بهجوم صاروخي على الأراضي التركية من سوريا
اليوم 21:36
مجسم «النسيج الحضري»
ثقافة
روضة المزروعي: الفوز يحفزني على الاستمرار في المجال الفني
اليوم 21:13
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج (أرشيفية)
عربي ودولي
أطول الرؤساء حكماً في العالم.. يسعى إلى تمديد حكمه
اليوم 21:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©