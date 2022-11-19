1400 مشارك في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انتهت مؤخراً الاختبارات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21 بمشاركة 1400 متسابق من 52 دولة، بينهم 401 مواطن ومواطنة، ويشارك في المسابقة فئات سنية متفاوتة، حيث تشارك في المسابقة الخاصة بحفظ القرآن الكريم طفلة إماراتية من رأس الخيمة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأكبر متسابقة مواطنة من الإمارة نفسها تبلغ 77 سنة.

وشهد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، التصفيات التمهيدية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الـ 21، حيث اطلع على سير الاختبارات وآلية عمل لجان التحكيم، وتفقد قاعات الاختبارات ولجان الاستقبال والضيافة، واستمع إلى بعض المتسابقين.

وأشاد الشيخ صقر بن خالد بحسن التنظيم وبالمشاركة الواسعة والاهتمام بالمسابقات والجوائز القرآنية، لا سيما جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة المباركة التي أسسها المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله، لتكون منارة قرآنية مشرقة، والتي تستمر في العطاء والتألق عاماً بعد عام، بسبب ما تحظى به من رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.