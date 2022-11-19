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ذياب بن محمد بن زايد يتوّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

ذياب بن محمد بن زايد يتوّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو
19 نوفمبر 2022 22:39

كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم السبت، الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مع ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على موقع «تويتر».

 

وأضاف  الحساب أن البطولة «أقيمت على مدار 9 أيام في جو جيتسو أرينا بمشاركة 5.000 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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