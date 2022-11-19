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محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في المرموم

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في المرموم
19 نوفمبر 2022 20:57

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في استراحة المرموم في دبي.

 

 

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بلده الثاني الإمارات، مؤكداً سموه عمق الروابط الأخوية بين الدولتين، ومنوهاً بما تشهده من تطور مستمر يتجسّد في أطر الشراكة والتعاون التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين للمستقبل.

 

 

وتبادل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وجلالة ملك البحرين، خلال اللقاء، وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ومتطلبات دفع مسارات التعاون قُدماً في مختلف المجالات التنموية.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني.

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المصدر: وام
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