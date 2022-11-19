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الإمارات

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين

محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين
19 نوفمبر 2022 19:41

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم السبت، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

 

 

 

وكتب سموه، على موقع تويتر «خلال لقائي اليوم مع أخي جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في دبي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علاقاتنا قديمة.. وأخوّتنا راسخة.. ومستقبلنا مشترك وواعد بإذن الله.. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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