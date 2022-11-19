تعرّف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة ونشطة إلى قوية على البحر وتكون مثيرة للغبار. حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52 والمد الثاني عند الساعة 22:21 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. سيحدث المد الأول عند الساعة 19:50 والمد الثاني عند الساعة 07:02 والجزر الأول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.