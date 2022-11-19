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الشيخة فاطمة تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 52

الشيخة فاطمة تهنئ حرم سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 52
19 نوفمبر 2022 14:53

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، برقية تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 المجيد.
وفيما يلي نص البرقية : // يسعدني أن أرفع إلى مقامك وإلى مقام جلالة السلطان السامي أخلص آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة الوطنية المجيدة عليكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والهناء، وعلى الشعب العماني بالتقدم والرخاء، وعلى السلطنة العزيزة بدوام الأمن والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة هيثم بن طارق آل سعيد المعظم. سائلين الله تعالي أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة، تتمتعون بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعبكم الوفي دوام الرفعة والتقدم . إنه تعالى نعم المولى ونعم المصير//.

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