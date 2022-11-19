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الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس

الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس
19 نوفمبر 2022 12:45

تشارك الإمارات العربية المتحدة في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة التي تستضيفها جزيرة جربة التونسية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، بوفد يرأسه معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة.

 


استهل معالي نسيبة كلمة دولة الإمارات بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى المشاركين في القمة، وقال "إنّ دولة الإمارات تدعو إلى التركيز على النقاط المشتركة والبناء عليها والاستفادة منها في العمل لبناء شراكات متنوعة ومستدامة تضمن مستقبلاً أفضل لدولنا وشعوبها ".

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وأضاف معاليه أنّ دولة الإمارات التي تشغل حالياً العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023 ترحّب بالتعاون مع المنظمة ودولها في تعزيز الأمن والسلام والتركيز على مجالات الاقتصاد والاستثمار والتغير المناخي والأمن الغذائي، مشيرا إلى استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) خلال عام 2023، موجها الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة للمشاركة في هذا المؤتمر".
كما جدّد معالي زكي أنور نسيبة التأكيد على التزام الدولة بالعمل المشترك من أجل حلول اقتصادية وبيئية مستدامة وتصنع مستقبلاً واعداً للأجيال القادمة .
كما شكر معاليه "كافة الدول الأعضاء التي شاركتنا قصة نجاح إكسبو 2020 دبي الذي قدّم فعالياته تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وشاركت فيه 193 دولة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، وقدّم شكراً خاصاً للمنظمة الدولية للفرنكوفونية على مشاركتها للمرة الأولى في تاريخها في هذا الحدث العالمي".

المصدر: وام
الإمارات
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