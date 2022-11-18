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«الوطني الاتحادي» ينتخب المراقبين ويشكل اللجان الدائمة

«الوطني الاتحادي» ينتخب المراقبين ويشكل اللجان الدائمة
19 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

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وحسب جدول أعمال الجلسة يؤدي خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية عضواً في المجلس الوطني الاتحادي، خلفاً للعضو علي جاسم آل علي، رحمه الله، وذلك بناء على نص المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كما يجري خلال الجلسة انتخاب المراقبين، وتشكيل لجان المجلس وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
دور الانعقاد العادي
صقر غباش
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