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سرور بن محمد ونهيان بن مبارك يحضران حفل السفارة العمانية

سرور بن محمد خلال الحفل (وام)
19 نوفمبر 2022 01:42

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين لبلاده.  

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كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون أبوظبي- كل من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي اهتمام وحرص دولة الإمارات وسلطنة عمان على تطوير أطر التعاون بينهما في المجالات كافة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيز مسيرة التعاون والدفع بها إلى آفاق أشمل، منوهاً إلى أن العلاقات بين البلدين نموذج يحتذى به.

سرور بن محمد
بريطانيا
الإمارات
أبوظبي
نهيان بن مبارك
اليوم الوطني العماني
العيد الوطني العماني
عمان
الإمارات وعمان
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