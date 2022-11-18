السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التسامح وحكماء المسلمين» يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

نهيان بن مبارك يشهد توقيع الاتفاقية (من المصدر)
19 نوفمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الدينية، وقعت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، اتفاقية للتعاون المشترك بين وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين، لتفعيل قدراتهما معاً لما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، وذلك في مجالات نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والسلام والتعاطف محلياً ودولياً.

وركزت اتفاقية التعاون على تعزيز الشراكة والتعاون القائم بين الطرفين من خلال التركيز على تنظيم عدد من المبادرات المحلية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تنظيم المشروعات البحثية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج التي تسعى لتعزيز قيم التعايش والتسامح، وتعزيز التعاون بينهما بصفة دائمة، من خلال تطوير ودعم أُطر التفاهم عبر تبادل الخبرات للمساهمة في تنمية المجتمع، وتهيئة بيئة من التسامح والتفاهم والتعايش والاحترام بين الجميع.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس
«أبيض الشباب» يخسر أمام عُمان ودياً

وقالت عفراء الصابري: «إن العلاقة بين وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين قائمة على تحقيق الأهداف المشتركة التي تتعلق برسالة كلا الطرفين في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتعاطف والحوار بين بني البشر».

وأوضح عبد السلام أنه يمكن للطرفين معاً الاستفادة من قدراتهما بالشكل الأمثل الذي يصب في صالح تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لهذه الاتفاقية في عدد من المجالات والمبادرات المهمة.

وزارة التسامح والتعايش
حكماء المسلمين
الإمارات
مجلس حكماء المسلمين
نهيان بن مبارك
محمد عبد السلام
عفراء الصابري
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
الرياضي
روبليف وديوكوفيتش في نصف نهائي «آيه تي بي»
اليوم 13:52
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
عربي ودولي
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
اليوم 13:38
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
عربي ودولي
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©