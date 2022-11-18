«التسامح وحكماء المسلمين» يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من القيادات الدينية، وقعت عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، اتفاقية للتعاون المشترك بين وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين، لتفعيل قدراتهما معاً لما يخدم أهدافهما الاستراتيجية، وذلك في مجالات نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والتعايش والسلام والتعاطف محلياً ودولياً.

وركزت اتفاقية التعاون على تعزيز الشراكة والتعاون القائم بين الطرفين من خلال التركيز على تنظيم عدد من المبادرات المحلية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل تنظيم المشروعات البحثية، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والمنتديات، والبرامج التي تسعى لتعزيز قيم التعايش والتسامح، وتعزيز التعاون بينهما بصفة دائمة، من خلال تطوير ودعم أُطر التفاهم عبر تبادل الخبرات للمساهمة في تنمية المجتمع، وتهيئة بيئة من التسامح والتفاهم والتعايش والاحترام بين الجميع.

وقالت عفراء الصابري: «إن العلاقة بين وزارة التسامح والتعايش ومجلس حكماء المسلمين قائمة على تحقيق الأهداف المشتركة التي تتعلق برسالة كلا الطرفين في نشر وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية والتعاطف والحوار بين بني البشر».

وأوضح عبد السلام أنه يمكن للطرفين معاً الاستفادة من قدراتهما بالشكل الأمثل الذي يصب في صالح تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لهذه الاتفاقية في عدد من المجالات والمبادرات المهمة.