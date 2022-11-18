وزير العدل يلتقي مسؤولاً أميركياً

أبوظبي (وام)

التقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفداً من الولايات المتحدة الأميركية برئاسة برايان ماركوس، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية لرصد ومكافحة الاتجار بالبشر، يرافقه ممثلون عن المكتب والسفارة الأميركية في أبوظبي.

وشهد اللقاء استعراض جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد معالي وزير العدل أن دولة الإمارات تطور جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، مشدداً على تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة بهدف توحيد الجهود للحد من هذه الجريمة التي تنتهك كرامة وحقوق الإنسان.

وعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اجتماعاً فنياً موسعاً مع الوفد الأميركي، شارك فيه القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة، وكيل قطاع الشؤون القانونية بالإنابة، إلى جانب حضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي الوزارات والهيئات والنيابات بالدولة.

وسلط أعضاء اللجنة الضوء على جهود الدولة، وما تم اتخاذه في سبيل الحد من هذه الظاهرة، وضمان تمتع جميع أفراد المجتمع وزوار الإمارات بالأمان والحماية لحفظ حقوقهم.

وقام الوفد الأميركي بزيارة مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز توجيه وتدبير، وذلك للاطلاع عن كثب على الخدمات المقدمة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإدارة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالعمالة.