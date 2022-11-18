«دولة التسامح: موروث وسعادة ومستقبل» في ندوة بأبوظبي

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان: «دولة التسامح: موروث وسعادة ومستقبل»، فتح فيها المشاركون الباب على ماضي دولة الإمارات وحاضرها لتتجلى صورتها الحقيقية واحة للتسامح، ونموذجاً عالمياً للتعايش والإخاء الإنساني، وهي تحتضن أكثر من 200 جنسية على أرضها الطيبة.

وبدأت الندوة بقول حكيم العرب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التسامح: «إن التسامح واجب وإذا كان أعظم العظماء الخالق -عز وجل- يسامح، ونحن بشر خلقنا ألا نسامح؟!».

واستهل عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الندوة بكلمة أكد فيها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد جعل التسامح قيمة إنسانية ومساراً جوهرياً في استراتيجيته وهو يشيد الإمارات ويرسي أسس حضارتها، إيماناً منه بأن المجتمعات التي تقوم على مبدأ التسامح هي القادرة على تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وهي التي ترتقي بإنجازات الوطن وتحقق طموحاته وأهدافه، وقد أدركت قيادتنا الرشيدة قيمة هذه الفضيلة؛ فرسّختْ نشر ثقافة التسامح.

وقال: «من يتأمل الخريطة السكانية يدرك أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة لقيم التسامح والسلم والأمان والتعددية الثقافية، وهي تستضيف على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، حيث ينعم الجميع بالاحترام والحياة الكريمة، وقد كفلت قوانين الدولة لهم الاحترام والمساواة، حتى صار الانفتاح على الآخر والحوار الثقافي جسوراً متينة تتواصل عبرها مع العالم». وأشاد بمضمون كتاب «التسامح في دولة الإمارات» الذي أصدره الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفاء بهذه المناسبة.

وتحدثت الدكتورة عائشة بالخير، مستشار البحوث، رئيس لجنة التسامح في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن «التسامح في الموروث الإماراتي»، مؤكدة أن للتسامح جذوره في المجتمع الإماراتي، وهو حاضر دائماً بين الناس في الكثير من معاملاتهم وتصرفاتهم.

واستحضر حسن بن ثالث، عضو لجنة التسامح، التسامح من منظور تاريخي، حين أكد أن التسامح ليس مقتصراً على الجانب الديني فحسب، فهناك التسامح الاجتماعي والسياسي والثقافي وغيره.

وشهد الحفل إطلاق كتاب «التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة» لمؤلفته إيمان سالم البريكي، الباحثة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد استعرضت البريكي أثناء حديثها عن الكتاب تجربتها في إنجاز هذا الإصدار الذي يوثق لفضيلة التسامح التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً وواحة للتسامح.