«الخارجية» تشارك في الاحتفال باليوم الوطني للتشيك

أبوظبي (وام)

أقامت سفارة جمهورية التشيك لدى الدولة، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، بحضور عائشة إبراهيم بن سيدان السويدي، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق راديسون بلو في أبوظبي، عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية التشيكية المقيمة في الإمارات.

وأشاد يبري سلاڤيك، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بمتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، وحرص القيادتين على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية، وانطلاقها إلى آفاق أرحب في المجالات كافة.

وأكد الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والسلام انطلاقاً من المبادئ الراسخة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبحت نموذجاً فريداً يحتذى به.