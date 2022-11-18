«أبوظبي الأول» يستهدف توفير تمويلات خضراء بـ 75 مليار دولار

شرم الشيخ (وام)

قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، إن البنك قدم تمويلات للمشاريع المستدامة بقيمة أكثر من 39 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2017 و2022، مشيراً إلى رؤية البنك الهادفة إلى توفير تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بين عامي 2022 و2030، ما يعزز مكانة البنك مؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام.

وأضاف شارغيل، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن بنك أبوظبي الأول وفر تمويلات لمشاريع مستدامة بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري 2022، مع تمويلات بأكثر من 35 مليار دولار بين عامي 2017 و2021، بالإضافة إلى الإعلان عن التزامنا بالحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يشمل أنشطتنا المؤسسية، وأنشطة عملائنا أيضاً.

وأوضح أن البنك تعاون مؤخراً مع «الاتحاد للطيران» في أول قرض مرتبط بالاستدامة يتعلق بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو أول تمويل مستدام من نوعه في قطاع الطيران على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المشاريع المستدامة الأخرى التي قام البنك بتمويلها، شملت ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتمويل إنشاء سبعة مبانٍ خضراء حصلت على اثنين من تصنيفات اللؤلؤة، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحي لمعالجة 430 ألف متر مكعب من مياه الصرف يومياً.

وقال «إن بنك أبوظبي الأول نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات نوعية رسخت موقعه الريادي في قطاع التمويل المستدام على المستوى الإقليمي، حيث أصدرنا أول سندات خضراء في المنطقة في عام 2017، وواصلنا العمل على دعم عملائنا في الوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية، بفضل الفهم العميق للاحتياجات المتنوعة والخاصة بالقطاع الخاص، وبالتالي القدرة على تطوير الحلول التي تلاقي تطلعات العملاء وتناسب احتياجاتهم على كافة المستويات».

وأشار إلى أن جهود البنك تسهم في إلقاء الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية لعبه في دعم التحول إلى الاقتصاد صفري الكربون، وإرساء معايير يحتذى بها على مستوى القطاع، لافتاً إلى تحقيق تقدم كبير على صعيد تمويل مشاريع إمدادات الطاقة والأبنية والنقل والنفايات والغذاء والمياه.