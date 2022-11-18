اليوم.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له أمس، حدوث «حالة جوية على الدولة»، من 21 إلى 23 نوفمبر، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وأشار المركز إلى أن الطقس من الاثنين إلى الأربعاء: «غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق وعلى فترات متباعدة».

ووفقاً لتقرير الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة، يتوقع المركز أن يكون طقس اليوم السبت رطباً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً مساءً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأحد رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية قد تكون ركامية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.. والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي خاصة غرباً وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس الاثنين والثلاثاء، رطباً صباحاً على المناطق الداخلية، غائماً جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً، وتظهر بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً مع فرصة سقوط أمطار، والرياح تصل سرعتها إلى إلى 45 كم/س.