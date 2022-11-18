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فارس المزروعي يشيد بدور «الدفاع» في دعم الصناعات الدفاعية المحلية

فارس المزروعي يشيد بدور «الدفاع» في دعم الصناعات الدفاعية المحلية
19 نوفمبر 2022 01:41

أبوظبي (وام)

أشاد معالي فارس المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة كالدوس، بدور وزارة الدفاع في دعم قطاع الصناعات الدفاعية المحلية من خلال السياسات والاستراتيجيات التي تحدد وتضع أطر المستقبل لقطاع الصناعات الدفاعية الإماراتية وخلق بيئة تنافسية في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال لدى استقباله وفداً من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في مقر الشركة بأبوظبي: «إن قيادة دولة الإمارات هي الداعم الرئيس للاستثمار بالعنصر البشري المواطن حيث مكّنت قطاع الصناعات العسكرية الوطنية من تطوير معدات وآليات وتقنيات جديدة ليس فقط على مستوى السوق المحلي، لكنها أيضاً تسعى للانتشار في الأسواق العالمية»، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الدفاع في توفير الدعم المستمر للمنتج الوطني ضمن منظومة الاستحواذ القائمة حالياً.

 

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واطلع وفد الوزارة على منتجات الشركة من المعدات الدفاعية ذات المستوى العالي في التصميم والتصنيع واستمع لشرح مفصل عن استراتيجية عمل الشركة وخطوط ومراحل إنتاج المعدات والتي تعد نقلة نوعية في مجال التصنيع الدفاعي وتعزز من مكانتها وتعكس مستويات التطور المستمر الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية.

كما قام الوفد خلال الزيارة بجولة تفقدية للاطلاع على آخر مستجدات التصنيع بالشركة.
بدوره، أعرب الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة شركة كالدوس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة لجهودهم المستمرة وتواصلهم الدائم مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الدفاع لتطوير منظومة العمل.

فارس المزروعي
الإمارات
وزارة الدفاع
الصناعات الدفاعية
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