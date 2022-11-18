«مسارات ألف» لردم فجوة المهارات في الرياضيات لدى الطلبة

دينا جوني (دبي)

أعلنت «ألف للتعليم» عن طرح «مسارات» كمنتج تعليمي رقمي جديد يساهم في تيسير ردم فجوة المهارات بين الطلبة في مادة الرياضيات، وتعزيز أدوات المعلم في رصد نقاط الضعف، وجاء ذلك خلال مشاركتها في المنتدى العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «GESS 2022».

وبدأت «ألف للتعليم» تطبيق المرحلة التجريبية من «مسارات ألف» والتي تشارك فيها ثماني مدارس حكومية. وفي العام الدراسي المقبل، سيتم التوسّع في تطبيق المنصة الجديدة لتشمل جميع المدارس الحكومية، بالإضافة إلى أي من المدارس الخاصة التي ترغب في الاستفادة من المنتج الجديد الداعم للعملية التعليمية.

وأوضحت «ألف» أنه بعد سنوات من العمل مع المدارس داخل وخارج الدولة، تبيّن أن مستوى مهارات الطالب في مادة الرياضيات بشكل خاص، أقل من مستوى الصف الذي يرتاده، لذلك كان لا بد من استحداث منصة رقمية جديدة ترصد نقاط الضعف في مهارات الرياضيات عند الطلبة، وتقدّم أنشطة وحصص داعمة لتطوير تلك المهارات والوصول بها إلى المستوى المطلوب في كل صف دراسي.

وتُطرح «مسارات ألف» باللغة الإنجليزية على أن يتم إطلاق النسخة العربية منها قريباً بالتزامن مع تطبيقها في جميع المدارس الحكومية.

وتعد «مسارات ألف» المنتج الرابع الذي تطلقه «ألف للتعليم» بعد المنصة الرئيسية المطبّقة حالياً في جميع المدارس الحكومية في الدولة، و«أرابيكس» التطبيق الذكي الذي يستهدف الطلبة غير الناطقين باللغة العربية من خلال الألعاب التفاعلية والأغاني والأنشطة الرقمية. أما المنتج الثالث فهو «أبجديات» المخصص للطلبة من الروضة إلى الصف الرابع ومعني بتعليم اللغة العربية من خلال محتوى متكامل من الأنشطة الذي يرفد منهج اللغة العربية الخاص بوزارة التربية والتعليم وتطبقه المدارس الحكومية. ويتضمن تطبيق «أبجديات» ألعاباً ترفيهية تعليمية، وفيديوهات كرتونية تعليمية أنتجت خصيصاً للتطبيق، وأغاني وأناشيد داعمة للوحدات التعليمية المختلفة.

وسلَّطت «ألف للتعليم» خلال مشاركتها في «جيس» 2022 الضوء على أهمية الحلول التي تقدمها منصاتها الرقمية في تطوير المنظومة التعليمية حتى تصبح قادرةً على تزويد الناشئين بالمهارات اللازمة لمواكبة تغيرات سوق العمل وتهيئتهم للانخراط في الوظائف الجديدة التي ستظهر في المستقبل. وذلك عبر الدور الرئيس التي تمثله خدماتها ومنصاتها التعليمية الرقمية المبتكرة.

وفي إطار مشاركة «ألف للتعليم» في أعمال المنتدى، تم تقديم ست ورش عمل تعليمية على مدار المعرض في جناح ألف للتعليم، بالإضافة إلى مشاركة كل من هاشم شميساني، ورأفت الجابر، اختصاصيي التحول الرقمي في ألف للتعليم، كمتحدثين رئيسيين في ندوات المعرض. كما قدَّمت سامانثا مونرو، الباحثة في مجال التعليم لدى «ألف للتعليم»، عرضاً تقديمياً حمل عنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم: خبرات ألف للتعليم»، أبرزت من خلاله الأثر الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي والعولمة في مختلف نواحي حياتنا وتواصلنا مع الآخرين. كما شدَّدت مونرو على ضرورة تحقيق التحول في منظومات التعليم العالمية لتهيئة الطلاب وتمكينهم من العمل والنجاح في الوظائف التي ستظهر في المستقبل، إلى جانب تدريب المدرسين ومديري المدارس ليتمكنوا من مواكبة الاتجاهات التكنولوجية المستقبلية.

وتتمثل رؤية «ألف للتعليم» في تصميم تجارب تعليمية رائدة تحوّل طريقة التعليم والتعلّم في العالم بهدف الحصول على نتائج ومخرجات تعلم فعالة. وتنصب جهودها في الارتقاء بأنظمة الفصول الدراسية من المرحلة الأساسية لغاية المرحلة الثانوية من خلال تقديم تجارب تعليمية ابتكارية وتكنولوجية تعمل على تحفيز المتعلم وتزويده بمهارات القرن الحادي والعشرين. ويستخدم اليوم حوالي 690 ألف طالب منصة «ألف» في الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية وكندا وإندونيسيا.