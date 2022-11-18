«بيكن رد» تعرض قدراتها اللغوية المتقدمة في أميركا

أبوظبي (وام)

تعرض «بيكن رد» - الشركة التابعة لمجموعة ايدج ومزودة الحلول المتقدمة التي تركز على مواجهة تحديات الأمن الوطني المتطورة.. حلولها اللغوية الشاملة المرتبطة بالمهام خلال المؤتمر السنوي للمجلس الأميركي لتعليم اللغات الأجنبية والمعرض العالمي للغات لعام 2022.

وتقام الفعالية في مركز بوسطن للمؤتمرات والمعارض في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية وتستمر لغاية يوم 20 نوفمبر.

وستقدم «بيكن رد»، بمناسبة حضورها الفعالية السنوية لأول مرة، حلولها للتدريب اللغوي المصممة خصيصاً، وتقنيات الغمر اللغوي، واختباراتها للكفاءة والأداء اللغوي، وقدراتها متعددة الثقافات، وبرامجها التوجيهية الإقليمية.

وتم تصميم حلول «بيكن رد» اللغوية المتخصصة الفورية والتتابعية للارتقاء بمنظومة الأمن الوطني ودعم جميع اللغويين، بدءاً من مراحل التأسيس الأولى وحتى المراحل المتقدمة، ومروراً عبر دمج التدريبات المعزولة الغامرة والقائمة على السيناريوهات والتفكير والتحليل الناقد.

وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكن رد.. «يسعدنا عرض حلولنا اللغوية الشاملة للعملاء الدوليين خلال هذا المؤتمر العريق المقام في بوسطن. وتركز«بيكن رد»على تعزيز جاهزية الأمن الوطني في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه عبر أهم الأسواق، وندرك أن التواصل بين الثقافات يحقق أفضلية ضرورية لمستقبل كل الدول».

وتقدّم «بيكن رد»، باعتبارها مزوداً رائداً للخدمات اللغوية في المنطقة، خدمات الترجمة والترجمة الفورية، وتدعم المؤسسات في تحقيق طموحاتها الدولية. ومن خلال استثمارها لخبرات فريق متميز من الخبراء اللغويين ذوي الخبرة المزودين بأحدث أنظمة إدارة المحتوى، تمكنت الشركة مؤخراً من توسيع نطاق عروضها لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات اللغوية لما يزيد على 60 لغة عالمية.