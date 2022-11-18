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باحثون في «نيويورك أبوظبي» يكتشفون أسرار تطور أنماط الضفادع

باحثون في «نيويورك أبوظبي» يكتشفون أسرار تطور أنماط الضفادع
19 نوفمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي في الكشف عن نشوء تلوين البتراويات التي تضم فصائل الضفادع والعلاجيم. ويسهم تلوين المخلوقات أحياناً في تمويهها ضمن بيئتها الطبيعية بهدف تفادي رؤيتها من قبل حيوانات قد تهددها أو تشكل فريسة لها. وللكثير من البتراويات خط يمتد من أعلى الظهر إلى الأسفل مما يسهم في تمويه شكلها الحقيقي وخداع المخلوقات التي تعتمد على بصرها في الصيد.

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وعلى الرغم من انتشار ميزة هذا الخط في مختلف أنواع البتراويات حول العالم فإن نشوئه الجيني وتطوره لا يزال أمراً محاطاً بالغموض. وقد نشرت دورية Molecular Biology and Evolution العلمية البحث الذي نفذه فريق العمل في مختبر الجينومات التطورية في جامعة نيويورك أبوظبي الذي تضمن تحليلاً مقارناً موسّعاً تناول أكثر من 2700 فصيلة من البتراويات من حيث تطوّر هذا الخط على ظهرها.

وقد رصد الباحثون نشوء هذه الظاهرة في مئات البيئات المختلفة التي تتميز بوجود المخلوقات المفترسة التي تعتمد على البصر في صيدها - كالثدييات والطيور. كما لاحظ الباحثون ندرة نشوء هذا الخط في بيئة الغابات مقارنة بغيرها من البيئات، مما دفعهم إلى التساؤل عن كون هذا الخط يشكل تهديداً بالنسبة للفصائل التي تعيش في الأشجار، مع علمهم بفائدته للفصائل التي تعيش على الأرض.

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