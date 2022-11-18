«الإمارات للسمنة» ينطلق في أبوظبي 26 نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق مؤتمر الإمارات للسمنة في دورته الرابعة بأبوظبي على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2022، وأعلن المؤتمر قائمة المتحدثين الرسميين خلال فعالياته. ويشارك في هذا الحدث كوكبة من المتخصصين في القطاع الصحي من مركز أبوظبي للصحة العامة ومرافق مبادلة للرعاية الصحية وهي مركز امبيريال كوليدج لندن للسكري وهيلث بوينت ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة إلى جانب مجموعة مختارة من الأخصائيين في مبادلة للرعاية الصحية، علاوة على روادٍ عالميين وإقليميين ومحليين في هذا المجال من بينهم البروفيسورة دونا ريان الرئيس السابق للاتحاد العالمي للسمنة، والدكتور كارل لي روكس من كلية دبلن الجامعية، والدكتورة إباء الأوزيري من معهد دسمان للسكري بالكويت، والدكتورة نسرين الفارس من مدينة الملك فهد الطبية في المملكة العربية السعودية، والدكتورة نور البوسعيدي من وزارة الصحة في سلطنة عمان.