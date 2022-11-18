حزمة خدمات جديدة في مستشفى الذيد

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن توفير مستشفى الذيد بإمارة الشارقة، خدمات جديدة ومبتكرة للمرضى والمراجعين، بهدف رفع مستوى رضى المتعاملين من خلال توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخدمات الجديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، ونخبة من الكوادر الطبية والتمريضية ذات الخبرة والكفاءة العالية، وتعمل المستشفى على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية جودة الخدمة السريرية وسلامة المرضى وكادر العمل وفق أفضل المعايير والبروتوكولات المعتمدة عالمياً بالإضافة إلى نتائج الرعاية الإكلينيكية.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص المؤسسة على دعم جميع المنشآت الصحية التابعة، وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه العلوم الطبية، بهدف تحقيق الريادة في تقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

وأشار الزرعوني إلى تطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمنشآت الصحية، وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق أفضل الممارسات، وتوفير كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية التي تلبي متطلبات المتعاملين.

من جهتها، قالت سلامة سعيد الكتبي، مدير المستشفى ورئيس اللجنة التنفيذية: «مستشفى الذيد تمكن من تعزيز قدرته التنافسية، عبر توفير باقة من الخدمات الإلكترونية الذكية لقيادة التحول الإلكتروني في المستشفى، محققاً بذلك معدلات متميزة في الأداء من ناحية الجودة والإنتاجية، كما تبنى أفضل الممارسات وأنظمة العمل العالمية انسجاماً مع تطلعات المؤسسة، ومواكبة لرؤية الإمارات 2071، وترسيخاً لمكانتها الريادية على خارطة الصحة العالمية، وتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات العالمية».

وأشارت الكتبي إلى أن التحول الإلكتروني في المستشفى تجاوز 92 %من خلال نظام المعلومات الصحية الإلكترونية «وريد»، والاعتماد على الملفات المشتركة لجميع الأقسام على مختلف تخصصاتها، ليتم من خلالها نشر المعرفة لجميع الموظفين والاطلاع على الإجراءات والسياسات والقرارات والمؤشرات بشكل دوري. ولفتت إلى توفير المستشفى جهاز جديد لمرضى غسيل الكلى في وحدة العناية المركزة مما أسهم في تحسين سلامة المرضى وتقليل تحويل حالات مرضى الكلى للمستشفيات الأخرى.

وذكرت أن المستشفى يوفر حالياً تطبيقاً ذكياً يمكن تحميله على الأجهزة اللوحية يساعد على التواصل مع المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على الكلام لأسباب صحية، ويتضمن 7 أقسام، للوقوف على مشاعر المريض واحتياجاته وطلبات التنظيف ودرجة الألم وحساسية المريض، ويمكن للمريض اختيار اللغة وصوت المترجم.

وأفادت أنه تم تطبيق نظام إلكتروني ذكي لاستدعاء الممرضات، بهدف تلبية احتياجات المرضى من خلال استخدام جهاز الاتصال.

وعن مؤشرات الأداء الأحدث لدى المؤسسة، أوضحت: «حقق المستشفى نتائج متميزة للغاية وفق المؤشرات المعتمدة، فعلى سبيل المثال بلغ معدل زمن الحصول على خدمة طلب التقرير الطبي 4.8 يوم وهو أقل من المستهدف 8 أيام عمل».

وأضافت: «وصلت نسبة المعاملات المنجزة ضمن الوقت المحدد لخدمة طلب تقرير طبي 90 %، وانخفض معدل عدد أيام إقامة المرضى بالعناية المركزة إلى 4 أيام وهو أقل من المستهدف 7 أيام».

وذكرت أنه تقلصت المدة المستغرقة في تسجيل المريض حتى إجراء الفحص الطبي إلى 3 دقائق، وكذلك تراجع الوقت المستغرق لدخول المرضى عن طريق قسم الطوارئ إلى الأقسام الداخلية إلى 30 دقيقة كحد أقصى.