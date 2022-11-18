«سلامة» لتعزيز نقل الطلاب في الحافلات المدرسية

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي تطبيق «سلامة» لأولياء الأمور الذي يمكنهم من تتبع حركة حافلات النقل المدرسي، والاطلاع على معلومات التنقل الخاصة بأبنائهم.

ويمكن تحميل التطبيق عن طريق متاجر التطبيقات الذكية «آبل ستور» و«أندرويد»، وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إرسالها لأولياء الأمور من قبل مركز النقل المتكامل عبر الرسائل النصية.

ويزود التطبيق أولياء الأمور بمعلومات عن خط سير الحافلة، من لحظة ركوب الطالب حافلة النقل المدرسي وحتى بلوغه المدرسة أو المنزل.

ويتضمن التطبيق الإبلاغ عن حالات غياب الطالب، معلومات الرحلة والملف الشخصي للطالب من عمره واسم المدرسة، ونقطة الصعود والنزول، والمرحلة الدراسية للطالب.

ويسعى المركز من خلال التطبيق إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والجهات المعنية بالنقل المدرسي، وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلبة في الحافلات المدرسية وبما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وسهلة لأكثر من 155 ألف طالب في جميع أنحاء الإمارة.

وأشار المركز إلى مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفات والتي تشمل ضرورة إجراء الفحص اليومي للحافلة من قبل السائق للتأكد من سلامتها وضرورة التزام حدود السرعة والمسار المخصص لسير الحافلة فضلاً عن استخدام ذراع التوقف «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية والتي تلزم التوقف التام لجميع المركبات في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار. كما يتوجب على السائقين استخدام إشارات التنبيه في أثناء عبور الطلاب الطرق والممرات.

أما مشرفات الحافلات فيتوجب عليهن عدم السماح لأي طالب بالنزول إلا في المكان المخصص لنزوله، والتأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد نزولهم منها، إضافة إلى إلزام الطلاب بربط حزام الأمان والتأكد من توفر معدات الإسعافات الأولية، فضلا عن مساعدة الطلاب دون سن الـ11 عاماً على عبور الطريق بأمان وتسليم الطالب لولي أمره.

وأكد مركز النقل المتكامل على دور المشرفات في التأكد من تواجد ولي أمر كل طالب أو شخص محدد من الأهل عند نقطة وصول الحافلة والعودة لاستقبال أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة في المواعيد المحددة.