فريق طلابي إماراتي يفوز في «هاكاثون الذكاء الاصطناعي»

أبوظبي (وام)

فاز فريق طلابي إماراتي بالمركز الثالث في مسابقة «هاكاثون المرصد الخليجي للذكاء الاصطناعي»، التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وجرى تكريم فريق الطالبة مهرة سالم الظاهري بعد فوزه بالمركز الثالث بجانب تكريم الطالبين سيف يعقوب الزرعوني وهند أحمد المزروعي لوصولهما إلى النهائيات وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

من جانبها قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات تتبنى أفضل الممارسات في مبادرات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتوظفها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز ريادتها العالمية.

وتعد المسابقة حدثاً تقنياً يجمع نخبة من الطلبة، إذ يقدمون خلاله حلولاً مبتكرة باستخدام المهارات التي اكتسبوها عبر معسكر الذكاء الاصطناعي الافتراضي الذي أقيم على مدى 3 أسابيع من خلال مسارين، حيث يعنى المسار الأول بتطوير الممارسات الحالية المستخدمة في التعليم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما يهدف الثاني لتطوير وتقديم أفكار إبداعية لصناعة ألعاب تعليمية ترتكز على هذه التقنية.

وأظهر طلبة الإمارات مردوداً متميزاً في مشاركتهم وتميزوا في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لتحسين الممارسات الحالية في قطاع التعليم وتطوير وسائل تعليمية مبتكرة، حيث ساهمت مشاركتهم في إبراز كفاءاتهم الفنية، ورفع قدراتهم، وتطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وتبادل الخبرات وتشارك الرؤى مع الفرق المشاركة من دول الخليج.