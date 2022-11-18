إشادة أوروبية بتجربة شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد وفد من الاتحاد الأوروبي لجمعيات مدارس تعليم القيادة المشارك بقمة التنقل وتعليم القيادة 2022 في أبوظبي، بجهود وممارسات وإنجازات شرطة أبوظبي المتطورة في تطبيق اختبار القيادة الذكي بمديرية ترخيص السائقين والآليات للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

وكان الوفد الضيف قد زار مبنى ترخيص السائقين والآليات في مصفح وتعرف عن قرب على مشروع اختبار القيادة الذكي الذي عرضته شرطة أبوظبي خلال مشاركتها بالقمة، وأبدى إعجابه بالمركبة الذكية لاختبارات القيادة والتي تحتوي على أنظمة متطورة لمراقبة وتوجيه وتقييم أداء السائق المستجد أثناء الاختبار في تقرير آلي يسجل النتيجة في الملف المروري مباشرة، بالارتباط مع غرف التحكم والمراقبة وتتيح للمشرفين على الاختبار قياس مؤشرات الأداء عبر شبكة اتصالات متطورة. وكان في استقبال الوفد العقيد خالد محمد الزعابي مدير إدارة ترخيص السائقين والمقدم فهد صالح المصعبي نائب مدير إدارة ترخيص السائقين، حيث جرى بحث تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات التخصصية.

وأثنى مدير إدارة ترخيص السائقين على الزيارة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتقديم وتطوير الخدمات لتحقيق أعلى المستويات المطلوبة لضمان تخريج سائقين ذوي كفاءة ومؤهلين للقيادة على الطرقات تعزيزاً للسلامة على الطرق.

ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية باعتبار ذلك من أهم أولويات تطوير العمل الشرطي لضمان استدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.