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«المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ» ينطلق 21 نوفمبر بأبوظبي

طائرة إنقاذ تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال إحدى المهام (من المصدر)
19 نوفمبر 2022 01:41

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تنطلق في أبوظبي خلال الفترة من 21- 22 نوفمبر الجاري، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للبحث والإنقاذ، تحت شعار «ننقذ الأرواح»، ويهدف المعرض للتعرف على أحدث ما توصلت إليه الأنظمة والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في مجال البحث والإنقاذ، ومن خلال استقطاب نخبة من المتحدثين المتخصصين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية والشركات العارضة إلى إبراز المهارات والخبرات المهنية والكفاءات والقدرات في مجال البحث والإنقاذ، وعرض سيناريوهات حديثة خلال الجلسات التي تناقش آخر ما توصل إليه العاملون والمتخصصون من طرق وآليات مبتكرة في مجال البحث والإنقاذ.

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ويأتي المؤتمر الدولي لمناقشة أبرز الموضوعات في مجال البحث والإنقاذ وأحدث الأفكار الابتكارية والتوجهات في هذا المجال والتعرف على التحديات التي تواجه العاملين في قطاع البحث والإنقاذ، ومناقشة الحلول المناسبة لها والاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجال البحث والإنقاذ، وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات والخبرات مع العاملين في مجال البحث والإنقاذ.

أبوظبي
الإمارات
مؤتمر البحث والإنقاذ
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