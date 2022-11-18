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«ايدج» تعرض حلولاً رائدة خلال «المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ»

«ايدج» تعرض حلولاً رائدة خلال «المعرض والمؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ»
19 نوفمبر 2022 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «ايدج» أمس عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ 2022، حيث تستعرض، من خلال الشركتين التابعتين لها «جاهزية» و«سيجنال»، مجموعة واسعة من برامجها ومبادراتها التدريبية، ونظاماً خلوياً تكتيكياً محمولاً جواً ومصمماً لعمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

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ويقام الحدث يومي 21 و22 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يسلط الضوء على منظمات البحث والإنقاذ الرائدة. وتعرض «جاهزية» خلال الحدث مجموعتها المتخصصة الفريدة من خدمات الإنقاذ من الحرائق، والصحة والسلامة، والاستجابة للطوارئ، والدورات التدريبية، بينما تعرض «سيجنال» نظام ACTIVECELL-A وهو نظام بحث وإنقاذ فريد يستخدم لتحديد مواقع الأفراد بسرعة وكفاءة في حالات الطوارئ، ومناطق الكوارث الطبيعية، والحوادث الإرهابية، وفي مناطق القتال.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه المركز الوطني للبحث والإنقاذ، إلى جذب المتحدثين المتخصصين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على القدرات والخبرات والدروس المستفادة. ويوفر المعرض لـ «ايدج» فرصة عرض أحدث حلولها وقدراتها التي مكنتها من التفوق ومواكبة متطلبات المستقبل.وتشارك جاهزية في المعرض عبر الجناح رقم B18 بينما تشارك SIGN4L في الجناح رقم D43.

ايدج
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