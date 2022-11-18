الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً خاصة غرباً وعلى السواحل، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً خاصة على البحر مثيرة للغبار.
وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يضطرب مساءً. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والمد الثاني عند الساعة 20:58 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والثاني عند الساعة 03:35.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:03 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 00:18.