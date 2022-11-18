شرطة أبوظبي تستقبل العابرين بالمنافذ البرية بالورود احتفاء باليوم الوطني العُماني

استقبلت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، العابرين من سلطنة عُمان الشقيقة عبر المنافذ البرية في مدينة العين ( منفذ خطم الشكلة ، المضيف ، هيلي ) بالهدايا والورود وهنأتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 لسلطنة عمان الشقيقة مشيدة بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكانت فعاليات الاستقبال بدأت بعزف مقطوعات موسيقية قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي وعرض لفرسان شرطة أبوظبي "الخيالة" رافعين علمي البلدين الشقيقين وعزف السلام الوطني، وشارك في الاستقبال دورية السعادة ودوريات عسكرية رافقت العابرين وقدمت الفرقة الحربية فقرات شعبية وقصائد شعرية تعبر عن علاقات الأخوة الطيبة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة.

ووزع ضباط وعناصر الشرطة من مديرية شرطة العين و إدارة مرور العين الهدايا والورود على الاشقاء العمانيين وتهنئتهم بذكرى اليوم الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة.