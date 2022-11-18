السبت 19 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مركز النقل المتكامل يدعو مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور

مركز النقل المتكامل يدعو مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور
18 نوفمبر 2022 17:36

أكد مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أهمية التزام قائدي المركبات وسائقي الدراجات الكهربائية والنارية ودراجات توصيل الطلبات والخدمات، بإجراءات السلامة على الطرق لتفادي وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين.
جاء ذلك خلال مشاركة المركز في أعمال النسخة الأولى من "قمة التنقل وتعليم القيادة" التي أُقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والتي نظمتها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز النقل المتكامل.
وركزت القمة على مجالات وأساليب تعليم القيادة والأسس ذات الصلة في ظل التحول الذكي والرقمي الذي يشهده قطاع النقل حالياً.
وعقد المركز خلال مشاركته في أعمال القمة عدداً من ورش العمل التي سلط من خلالها الضوء على إجراءات ومتطلبات السلامة على الطرق والحملات التوعوية التي يقوم بها تحت إدارة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي ومن خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لرفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

مما يجنبهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات.
من ناحية أخرى، استعرض مركز النقل المتكامل على هامش أعمال القمة، استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي، وأحدث مشروعاته في هذا المجال، من بينها مشروع التنقل الذكي في جزيرتي ياس والسعديات، الذي ينفذه بالتعاون مع شركة "بيانات" التابعة لمجموعة G42 الرائدة في الهندسة المساحية والأنظمة الجيومكانية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
«سلامة» لتعزيز نقل الطلاب في الحافلات المدرسية
4 خطوات للإبلاغ عن مفقودات «أجرة أبوظبي»

واستعرض في هذا الخصوص الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة (Mini Robobus) التي تقدم خدماتها للجمهور في جزيرتي ياس والسعديات بأبوظبي ضمن مشروع التنقل الذكي في الإمارة.
جاءت مشاركة المركز في أعمال "قمة التنقل وتعليم القيادة" ضمن مساعيه المتواصلة لتطوير تقنيات تدريب السائقين وأساليب القيادة الآمنة في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النقل، وبما يدعم الجهود المبذولة لإرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة تضمن الأمان المجتمعي لسكان الإمارة وروادها، وترتقي بجودة الحياة فيها.

المصدر: وام
مركز النقل المتكامل
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
الرياضي
«العميد» يتخطى 100 نقطة في دوري السلة
اليوم 13:45
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
عربي ودولي
مصر تدعو الدول المشاركة في كوب27 "الارتقاء إلى مستوى الحدث"
اليوم 13:38
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
عربي ودولي
الصيدليات في ألمانيا تشكو من عجز في إمدادات الأدوية
اليوم 13:20
الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس
الإمارات
الإمارات تشارك في القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بتونس
اليوم 12:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©