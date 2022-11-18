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أناستاسيا بوبوفا: لمسنا اهتماماً من الإمارات

أناستاسيا بوبوفا: لمسنا اهتماماً من الإمارات
18 نوفمبر 2022 14:55

أبوظبي (الاتحاد)
تحدثت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم المعارض والاتحاد التجاري ومشاريع تجارة السفر في لجنة السياحة بمدينة موسكو عن اهتمام بلادها بالترويج للسياحة في الإمارات.

 


وقالت: لمسنا اهتماماً ملحوظاً خلال جولتنا الترويجية الأخيرة التي نظمناها في سوق الإمارات، وهي الأولى لنا في الشرق الأوسط، حيث حضر 162 ممثلاً عن صناع السياحة في أبوظبي ودبي. وبعد عقد 782 اجتماعاً ناجحاً بين صناع السفر والسياحة في موسكو وشركاء القطاع في دولة الإمارات، بدأ منظمو الرحلات السياحية في موسكو يتلقون طلبات السفر والحجوزات من سوق دولة الإمارات وعبرها من المنطقة.

 

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وذكرت أن مدينة موسكو تحرص أن تتيح لزوارها تنقلاً سهلاً في مع نظام النقل والملاحة، بالتعاون مع مرشدين متخصصين يتحدثون باللغة الإنجليزية، لافتة إلى أن موسكو ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة للازدهار الحضري للمدن City Prosperity Index والذي يعتمد تقييماً شاملاً ودقيقاً وقد كانت "السلامة" أحد معايير هذا التقييم.

 


وتتمتع موسكو ببنية تحتية سياحية متطورة وتنظم في المدينة العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار العام. سواء كانت رحلات تعليمية أو معارض فنية وثقافية أو مهرجانات وحفلات موسيقية. ويحظى الضيوف بطيف واسع من خيارات الترفيه والاحتياجات والخدمات السياحية.كما أن موسكو تتكيف بسرعة مع المسافرين القادمين من الشرق الأوسط فقد بات لدى العاصمة أعداداً متزايدة من المطاعم والمقاهي التي تقدم قائمة طعام حلال. 

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