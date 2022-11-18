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حاكم رأس الخيمة يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني

حاكم رأس الخيمة
18 نوفمبر 2022 13:31

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال 52 المجيد.

 

وقال سموه في برقيته: «أصدق التهاني والتبريكات لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق»حفظه الله«، وإلى شعب سلطنة عُمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني ال 52.. روابط أخوية متينة، وعلاقات تاريخية تجمع شعبينا.. لتزداد رسوخاً وقوة عاماً بعد آخر.. وتعزز نهج التعاون المشترك والرؤى المستقبلية الطموحة وترسم الغد المشرق لأجيالنا.. كل الأمنيات للأشقاء في عُمان بدوام التقدم والازدهار والرخاء».

 

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كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
سلطان عمان
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